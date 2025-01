Frattesi, rischio beffa per la Roma: top club pronto al sorpasso per il centrocampista della Nazionale

Davide Frattesi sembra deciso a ritagliarsi più spazio lontano dalla Milano nerazzurra, con un top club pronto a beffare i giallorossi, ancora prima scelta del centrocampista della Nazionale di Spalletti.

Simone Inzaghi lo ha ribadito a Sky Sport: «Conto tantissimo su Davide. Si è detto tanto, ma lui è coinvolto e dentro al progetto». Ma la volontà del centrocampista della Nazionale sembra ormai chiara: Frattesi vuole giocare di più, vuole una maglia da titolare.

Dati alla mano, il minutaggio e le partite da titolare dell’ex Sassuolo sono aumentati rispetto alla scorsa stagione. Ma evidentemente fare parte del progetto non basta a Frattesi. A 25 anni vuole sentirsi protagonista, anche lontano dalla squadra con cui ha vinto lo scudetto. In questi giorni si è parlato e si continua a parlare dell’interessamento sportivo della Roma.

Parliamo di quella che è la casa anche sportiva del giocatore, che in riva al Tevere non solo è nato ma ha fatto tutta la trafila nelle giovanili. Il club giallorosso fatica però a soddisfare le richieste economiche della Pinetina, al punto che un top club potrebbe inserirsi e mettere clamorosamente la freccia per arrivare a Frattesi.

Frattesi, un top club mette la “freccia” sui giallorossi per il dopo Inter?

Come detto la volontà del giocatore è chiara: la Roma è in cima alla sua lista dei desideri. A Trigoria però stanno incontrando grosse difficoltà con le richieste dell’Inter, che non vuole saperne di far partire Frattesi per meno di 40-50 milioni di euro. La trattativa per il club capitolino non si annuncia per nulla facile. In più gli infortuni di Calhanoglu e Mkhitaryan potrebbero “blindare” la permanenza di Frattesi a Milano.

Senza contare il possibile terzo incomodo. Su Frattesi ha messo gli occhi anche il Napoli di Conte e De Laurentiis. La società partenopea parte sicuramente in seconda fila: oltre alla preferenza del giocatore per la Roma bisogna tenere conto anche dei rapporti non idilliaci con l’Inter (che certo non muore poi dalla voglia di rinforzare una diretta concorrente per lo scudetto).

Tuttavia mai sottovalutare questa regola non scritta: quando si parla di mercato, di impossibile c’è ben poco (o nulla). Viste le difficoltà della Roma a soddisfare l’Inter, un’offerta giudicata congrua – unita al desiderio di Frattesi di indossare quanto prima una maglia da titolare – potrebbe anche spingere il centrocampista classe 1999 ad accasarsi all’ombra del Vesuvio.

A Napoli Frattesi troverebbe un club in piena corsa per il titolo e un ambiente dove le occasioni per essere protagonista non mancheranno di certo. In queste ore, informa Calciomercato.com, ci sono stati contatti tra l’agente del giocatore (Giuseppe Riso) e il ds napoletano Giovanni Manna. Insomma: i partenopei hanno fatto la loro mossa in attesa di vedere se si riuscirà a trovare la quadra di un rebus di non facile soluzione.