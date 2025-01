Questo cappello che usava Lady Diana negli anni ’90 torna di moda nel 2025: lo vogliono tutte

Il cappello che usava Lady Diana negli anni ’90 è tornato di moda e ora lo vogliono davvero tutti. Nel 2025 è di moda e tendenza.

Una donna stupenda che ha segnato un’epoca e che torna a far parlare di se 28 anni dopo la sua tragica scomparsa.

Ma chi era Lady Diana? Diana Frances Spencer nasce a Sandrigham il 1° luglio del 1961 ed è stata dal 1981 al 1996 la consorte dell’allora principe Carlo III del Regno Unito. Con lui ha avuto anche due splendidi figli, Harry e William oggi al centro di numerose chiacchiere anche per le rispettive mogli Meghan Markle e Kate Middleton.

Perse la vita tragicamente in un incidente automobilistico il 31 agosto del 1997 nella galleria del Pont de l’Alma a Parigi. Una situazione tragica che ancora oggi rimane parzialmente irrisolta almeno nell’opinione pubblica di chi ha amato tantissimo questa straordinaria donna.

Icona di stile e straordinaria classe è stata all’epoca più influente delle top model degli anni novanta. Oggi però torna prepotentemente la sua figura grazie a un cappello che sembra al centro dell’attenzione per l’anno appena iniziato. Andiamo a vedere tutto più da vicino.

Il cappello di Lady Diana tornato di moda

Il cappello di Lady Diana torna prepotentemente alla moda, protagonista dei cataloghi del 2025. Un modello straordinario che riesce a essere attuale anche se ci riporta indietro negli anni novanta. Diventa interessante scoprirne qualcosa di più.

Il cappello tornato di moda è quello che viene chiamato dagli esperti “portapillole”. Nel corso degli anni è stato utilizzato da altri reali britannici. Un modo per essere sempre eleganti e diventare icone. Lady Diana utilizzava i design, all’epoca innovativo, del modista scozzese John Boyd.

Il nome deriva dalla forma circolare dello stesso cappello e può essere realizzato con diversi materiali o tessuti tessili e può essere indossato con varie patch applicative sotto. Pizzo, fiocchi, strass, perline, tulle possono essere quello che lo decorano nella maggior parte delle cose. Ovviamente molto importante è la pettinatura che si va a realizzare sotto il cappello, con i capelli legati da forcine.

Un modo per essere eleganti che anche le persone comuni prenderanno in prestito per questo 2025 che si contraddistingue nella moda anche per i colori eccessivi e in grado di illuminare il viso delle persone in questione. Non mancate anche voi di provarlo, è un modello eccezionale.