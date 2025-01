Calciomercato, Sergio Conceicao rivuole Saelemaekers: la Roma frena

Sergio Conceicao è arrivato da pochissimo tempo e ha già rivoluzionato il Milan, lo farà anche col calciomercato. Ecco cosa pensa di Saelemaekers.

In estate il belga era stato scambiato in prestito con la Roma con Tammy Abraham che aveva fatto il percorso inverso.

Sebbene il centravanti inglese abbia deciso la Supercoppa italiana al novantesimo, finora il suo percorso in rossonero è stato assai deludente. Il ragazzo non ha avuto un buon impatto e fa panchina ad Alvaro Morata che comunque sotto porta sta trovando qualche problema anche lui. Oggi sembra difficile pensare alla conferma anche perché dall’altro lato c’è un calciatore davvero forte.

L’anno scorso è stato tra i protagonisti del Bologna di Thiago Motta che è arrivato alla storica qualificazione in Champions League. Paulo Fonseca non lo vedeva ed è stato ceduto, ma questo è stato sicuramente un errore considerando anche le tante difficoltà del Milan sulle corsie esterne. Ora c’è l’obiettivo e la necessità di fare un nuovo acquisto in quella posizione di campo, a meno che cambi tutto molto rapidamente dal punto di vista del calciomercato. Staremo a vedere cosa accadrà, la situazione però appare davvero molto complessa anche solo da decifrare.

Cosa accadrà a Saelemaekers?

Saelemaekers è un calciatore di grande talento, forse però spesso non è stato capito. Oggi parlare del suo futuro è estremamente complicato, con le coordinate che non riescono a trovare pace e che rimangono un forte punto di domanda.

Da Roma spingono affinché la società rossonera se ne liberi, ma non si tratta di un’affare così facile visto che il calciatore stesso sembra felice nella capitale e rivitalizzato dopo un inizio in cui un infortunio ha reso le cose più complicate.

Se la volontà del calciatore sarà quella di rimanere a Roma, il Milan non farà storie perché non vuole un giocatore non motivato. Nonostante questo difficile che accetti lo scambio alla pari con Tammy Abraham che dovrebbe tornare in giallorosso.

La stagione è ancora lunga e di sicuro a gennaio non si deciderà il futuro né di un calciatore né di quell’altro. Quello che appare evidente è che se Sergio Conceicao sarà confermato ci sarà la volontà di andare a prendere il calciatore e riportarlo a Milano, soprattutto se ci sarà la volontà del ragazzo stesso. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane quando tutto potrebbe essere più chiaro anche in ottica futura.