Tutti pazzi per i camini a bioetanolo, ma perché hanno tanto successo? Parla l’esperto – traninews.it

Sempre più persone stanno optando per i camini a bioetanolo, una scelta funzionale ma anche esteticamente bella. Ecco perché secondo l’esperto.

È innegabile che un camino in casa contribuisca a creare una bella atmosfera calda e accogliente in inverno e a riscaldare l’ambiente. Infatti è un’ottima soluzione per riscaldare oltre ai caloriferi e alle stufe a pellet. Però nell’ultimo periodo stanno spopolando nelle case di molte persone anche i camini a bioetanolo.

Belli da vedere, sono anche efficienti e puliti. Inoltre rendono senza dubbio molto elegante l’ambiente in cui vengono inseriti. Ecco tutti i motivi per cui hanno tanto successo secondo l’esperto.

Tutti i motivi del successo dei camini a bioetanolo

I camini a bioetanolo si stanno sempre più diffondendo nelle case delle persone perché contribuiscono a creare una bella atmosfera calda e accogliente come i camini tradizionali ma sono più puliti e pratici di questi ultimi. Sono eleganti ed efficienti e si installano in poco tempo, senza richiedere particolari interventi e autorizzazioni.

Secondo gli esperti, nel 2031 il volume di vendite dei camini e bioetanolo supererà i 29 miliardi e questo a buon diritto. I motivi del successo di questi sistemi di riscaldamento sono tanti:

sono belli e sono green

sono efficienti, eleganti e pratici

non necessitano di canna fumaria (e quindi di burocrazia)

non richiedono manutenzione (se non la pulizia del vetro protettivo)

sono puliti (perché non fanno cenere né fuliggine) e non emettono fumi nocivi per la salute

non richiedono carichi di legna (perché si alimentano con bioetanolo che si vende in bottiglie anche da 1 litro e dura anche 7-8 ore)

A proposito di bioetanolo, in commercio ne esistono diverse varietà, con resa e qualità diverse. Il consiglio è quello di non acquistare le bottiglie che costano poco, solo per risparmiare. Quasi sicuramente potrebbe trattarsi di un prodotto scadente. Meglio invece basarsi sulla percentuale alcolica del prodotto, che dovrebbe essere intorno al 96%. Valori al di sotto di questa percentuale potrebbero ridurre l’efficienza del camino, produrre cattivi odori e vapori nocivi.

Quanto al biocamino, invece, dovrebbe avere la giusta potenza ed essere proporzionato allo spazio in cui viene installato, affinché sia efficiente. Dunque i camini a bioetanolo diventeranno sempre più popolari e si dimostrano una scelta di stile, elegante, funzionale e perfetta anche per chi ama la sostenibilità.