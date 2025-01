Quanto costa arredare una casa di 90 metri quadri e quali sono le strategie di risparmio

Avete comprato o ristrutturato casa e ora dovete arredarla. Si dovrà mettere in conto un’altra spesa onerosa, a quanto potrebbe ammontare?

La metratura media di una casa preferita dagli italiani in relazione anche al budget a disposizione è di circa 90 metri quadrati. Un grande trilocale con soggiorno, cucina, due stanze e preferibilmente due bagni, questa la soluzione che le famiglie ricercano.

Metrature più grandi permettono più spazi per ogni componente ma considerando i costi degli immobili a meno che non si trovi una grande occasione, ad esempio approfittando delle aste immobiliari – restare sotto i 100 mq permetterà di risparmiare parecchi soldi. Oltre al costo dell’acquisto (o della ristrutturazione) bisogna tener conto, infatti, che si sono altre spese da considerare come quella dell’arredo.

Una casa vuota è come la tela bianca di un pittore, si potranno disegnare gli ambienti perfetti ma significa dover sborsare cifre elevate anche puntando al massimo risparmio senza rinunciare alla qualità. Naturalmente per ipotizzare una cifra occorrerà tener conto di vari fattori ossia il numero delle stanze, i materiali, le finiture più i costi delle spese di consegna e trasporto, montaggio e installazione.

Stimiamo la spesa per arredare una casa di 90 metri quadrati

Per una casa di 90 metri quadri da arredare completamente il budget potrebbe oscillare tra 9 mila e 18 mila euro. Ribadiamo che la cifra finale dipenderà dalle scelte del proprietario, dai fattori precedentemente elencati più altre variabili come la presenza di promozioni e dallo stile scelto per l’arredo dell’abitazione. Se si avrà bisogno di un progettista o di un interior designer, poi, la cifra dovrebbe considerare anche il compenso del professionista che varia in base alla complessità del progetto e al livello di personalizzazione.

Sarebbe preferibile riuscire a scegliere l’arredamento e le soluzioni perfette in autonomia, lasciandosi aiutare dai cataloghi di arredamento e dalle informazioni reperibili online. Per risparmiare bisognerebbe trovare, poi, aziende che propongono prodotti di qualità ad un prezzo economico – come IKEA o Leroy Merlin – e scegliere materiali meno costosi – gres porcellanato effetto marmo piuttosto che il marmo.

Da valutare, poi, l’acquisto di mobili multifunzioni per ridurre i complementi d’arredo da comprare. Potrebbe essere utile sfruttare i metodi di pagamento rateizzati e gli incentivi (ad esempio il Bonus mobili e grandi elettrodomestici se si sono effettuati lavori di ristrutturazione). Infine, per risparmiare consigliamo di redigere una lista con gli elementi indispensabili su cui concentrare la maggior parte del budget a disposizione e con i complementi su cui si può risparmiare.