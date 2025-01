Srotolare la pellicola non è mai stato così facile: con il trucco furbo dei social non si attacca più – traninews.it

Tra i piccoli problemi casalinghi con cui si ha a che fare ogni giorno c’è l’uso della pellicola: srotolarla non è più un problema con questo trucco per non farla attaccare.

Ogni giorno sono tantissimi gli oggetti che si usano in casa. La cucina, in particolar modo, prevede l’abituale consumo di prodotti che hanno migliorato la vita, consentendo una prolungata conservazione dei cibi. La pellicola è uno di questi.

É presente in tutte le abitazioni ed è un elemento irrinunciabile nella quotidianità. Si tratta di un materiale plastico molto sottile, ideale per l’uso alimentare ma sfruttato in ogni ambito. É sufficiente avvolgere degli ingredienti freschi per poi congelarli e garantirne una maggiore durata.

Per quanto utile possa essere però, la pellicola rappresenta talvolta un’inutile perdita di tempo, oltre che un fastidioso spreco. Proprio la delicatezza di questo strato e la sua caratteristica appiccicosa, portano a fare i conti con il fastidioso compito di srotolarla senza farla attaccare.

Estenderla in modo regolare per diversi centimetri significherà, il più delle volte, ritrovarsi con un cumulo di plastica informe e totalmente irrecuperabile. Ciò avrà delle conseguenze anche in termini economici, considerando che quando questo accade, si dovrà tagliare via una buona porzione di prodotto, che resterà inutilizzato. Come poter ridurre al minimo questa seccatura? I social hanno scoperto un metodo infallibile per dirgli addio per sempre.

Il rimedio infallibile per la pellicola che si attacca: addio sprechi

Liberarsi da un groviglio di pellicola che si attacca sulle mani e sul cibo può sembrare impossibile. Per quanto sia fondamentale nella vita di tutti i giorni, questo materiale pone spesso di fronte al suo complicato utilizzo. I social hanno studiato e testato i metodi più pratici per poter beneficiare del potenziale di questo prodotto, senza per forza dover compiere una piccola lotta quotidiana.

Sarà sufficiente compiere due semplici azioni per dare una svolta definitiva a questo problema. Gli alleati principali saranno in particolar modo, l’acqua e il freddo. La pellicola diventerà molto più collaborativa se si usa con le mani bagnate. Prima di srotolarla dunque, sarà sufficiente passare le dita sotto l’acqua corrente, per poi stenderla con decisione sulla superficie interessata, facendola aderire bene. Risulterà liscia e precisa.

Un ulteriore vantaggio sarà dato dal congelatore. Conservare la pellicola in freezer prima dell’uso contribuisce a neutralizzare l’elettricità statica. Bisognerà dunque, assicurarsi di rimuovere prima il rotolo di cartone interno, che una volta esposto al freddo diventerebbe morbido. Una volta fatto ciò, la pellicola deve essere lasciata a riposare, fino a che non sarà diventata rigida.

Molto più gestibile e meno appiccicosa, si srotolerà in un lampo al momento del bisogno e sarà molto più semplice tagliarla con una forbice. Se neppure questo basterà per accantonare l’antipatia verso questo materiale, non resterà che optare per soluzioni alternative. La cera d’api è l’ultima novità 100% ecosostenibile nell’ambito della conservazione alimentare.