Risparmiare sulla bolletta si può se si usa il termostato nel modo giusto, sono in molti a sbagliare

Un uso corretto e consapevole del termostato di casa vi garantisce di non patire il freddo nei mesi invernali senza dover sborsare cifre al di fuori della vostra portata.

Tra le tante problematiche che emergono con costanza durante l’inverno c’è quella relativa ai costi eccessivi della bolletta del gas e di conseguenza dei riscaldamenti. In questi anni tantissime persone hanno optato per sistemi di riscaldamento più economici, come le stufe a pellet, ma per chi ancora utilizza il riscaldamento a gas c’è comunque modo di non spendere troppo.

La prima cosa da fare è rendere l’ambiente casalingo confortevole attraverso delle accuratezze. Il primo passo da compiere è controllare che la casa sia ben coibentata sia nella zona tetto e sottotetto che in quella in cui sono presenti cantine e garage collegati con l’abitazione principale.

Per evitare gli spifferi bisogna controllare che i serramenti siano efficaci, nel caso sostituirli e pensare di installare anche i doppi vetri potrebbe giovare. Bisogna sempre tenere in ottime condizioni di caloriferi, accertandosi che funzionino correttamente e che non vi siano dispersioni di calore o malfunzionamenti. Infine è bene isolare i tubi tra boiler e serbatoio, specialmente se si trova nel sottotetto.

Prese queste precauzioni l’ambiente casalingo manterrà meglio il calore, sarà meno soggetto alla formazione di umidità e ridurrà l’esigenza di utilizzo dei riscaldamenti. La casa infatti si riscalderà più facilmente e non si sentirà l’esigenza costante di fare ricorso al sistema di riscaldamento.

Come regolare il termostato per evitare di far lievitare la bolletta del gas

Molte volte l’aumento spropositato delle bollette è legato ad un utilizzo scorretto del termostato casalingo. La maggior parte delle persone infatti tende a tenere bassa la temperatura quando è fuori casa per poi alzarla quando torna e abbassarla nuovamente quando si mette a letto.

Questo modus operandi sicuramente consente di godere del tepore quando si è in casa, ma non è conveniente come si pensa. In primo luogo perché la caldaia lavora meglio temperature costanti e non troppo alte, dunque il sali e scendi comporta un sovraccarico di lavoro per la caldaia, un maggiore utilizzo di gas per raggiungere la temperatura richiesta e una maggiore dispersione di calore.

Per quanto vi possa sembrare strano, tenere il riscaldamento accesso sempre a temperature basse – basta mantenere una temperatura interna di casa a 20° per eliminare l’umidità e stare bene – fa consumare meno gas che attaccare il riscaldamento solo per poche ore a temperature maggiori. Va tenuto presente inoltre che ogni grado in più vi costa un 7% in più di consumo gas.

Raggiunta infatti la temperatura richiesta, il termostato staccherà automaticamente la caldaia e non consumerà gas se non per riportare la temperatura ai gradi selezionati quando necessario (con una casa ben coibentata raramente) e questo potrebbe garantirvi un risparmio del 15% sulla bolletta.