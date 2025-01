Carlo Conti in difficoltà a pochi giorni dal Festival di Sanremo: saltano i piani all’ultimo minuto

Sono giornate turbolente per Carlo Conti, costretto ad affrontare un grande imprevisto a poche settimane dal Festival di Sanremo 2025: a rischio il programma.

Come accade puntualmente ogni anno, il Festival di Sanremo fa parlare di sé già mesi prima del suo inizio. L’edizione 2025 arriva tra le tante novità annunciate, a partire dal direttore artistico Carlo Conti. Era stato lui stesso ad affermare di aver vissuto intensamente la difficile scelta dei Big in gara, tanto da decidere di aumentarne il numero fino a 30.

L’intricato puzzle della kermesse si è arricchito ogni giorno di nuovi tasselli. Il timoniere ha annunciato soltanto qualche giorno fa i nomi di coloro che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston dall’11 al 15 febbraio. Ebbene il programma delle serate sembrava ormai essere giunto a dei punti fermi, ma le sorprese per il conduttore sono ancora dietro l’angolo.

Tra i colpi di scena che Conti era intenzionato a riservare al pubblico, c’era anche l’introduzione di una nuova possibilità per gli artisti in gara. Protagonista è la serata delle cover, durante la quale i cantanti avrebbero potuto scegliere di duettare fra loro piuttosto che essere accompagnati da un interprete esterno alla competizione.

Un’opportunità che avrebbe oltretutto permesso di abbreviare i tempi dello show, riducendo così il numero delle esibizioni, ma che non sarebbe stata accolta benevolmente dai Big di Sanremo 2025.

A rischio i duetti di Sanremo 2025: le indiscrezioni

La serata delle cover è sempre un punto di forza del Festival di Sanremo, principalmente per la possibilità di assistere a duetti inediti che regalano performance memorabili. É successo in molti casi e il merito era proprio dell’accostamento tra un Big ed un artista esterno. Una consuetudine che Carlo Conti aveva cercato di minare proponendo i duetti tra gli stessi cantanti in gara, ma il suggerimento non avrebbe trovato seguito.

A rivelare le ultime indiscrezioni è stata Antonella Nesi su AdnKronos, che ha approfondito i motivi dell’insuccesso di questa idea. “L’ostacolo principale che i duetti tra Big starebbero incontrando sarebbe proprio la scelta della cover”. Si legge che gli artisti, da regolamento, hanno la possibilità di pescare un brano tra tutti quelli pubblicati entro il 31 dicembre 2024.

Un mare vastissimo di possibilità dunque, ma che non sarebbe stato sufficiente a mettere d’accordo i Big. Generalmente infatti, per contratto spetterebbe proprio al cantante in gara che invita un ospite a duettare, la scelta del titolo che verrà eseguito. Qualora entrambi fossero in gara, a chi spetterebbe questa decisione? Un quesito a cui sarebbe difficile trovare risposta, nel caso in cui i due non fossero pienamente concordi.

Tra le cause che porterebbero al naufragio del piano di Carlo Conti tuttavia, ci sarebbero anche degli altri interessi. “In molti ritengono che il ritorno d’immagine di una buona performance nella serata cover possa avere grande influenza sull’esito del festival, come spesso è accaduto in passato”, scrive AdnKronos.

Secondo quanto ipotizzato, l’eventuale fallimento dell’idea lanciata dal conduttore lascerebbe con l’amaro in bocca non solo il direttore artistico. “Dispiacerebbe un po’ anche alle case discografiche (soprattutto quelle che hanno in gara a Sanremo più artisti) che vedrebbero sfumare la possibilità di risparmiare sui costi di ingaggio e di trasferta degli ospiti”.