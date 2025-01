Bonus di 1.381 euro fino al 2026, attenzione ai requisiti e al valore ISEE: sono in molti a sbagliare

Con il 2025 è stato introdotto un nuovo Bonus legato all’ISEE che vi permetterà di avere fino a 1381 euro al mese, ecco i presupposti per richiederlo.

Da dopo il Covid è capitato sempre più spesso di sentir parlare dei Bonus che sono disponibili in base al proprio livello di ISEE. Ma non solo, anche tantissime agevolazioni fiscali sono state disposte negli ultimi anni senza che queste passassero da quel tipo di controllo. Ad esempio, il Bonus Cultura, dedicato a tutti i giovan che compivano 18 anni.

500 euro che potevano usare per un itero anno, con lo scopo di fare esperienze culturali e simili. Tra i fondi europei e simili, l’Italia è riuscita ad aiutare tantissime persone con queste agevolazioni. Tra bonus per le auto, per la scuola, per i danni del territorio. Ora ne è stato confermato uno nuovo, molto interessante e analizzandolo, anche molto importante.

Il nuovo Bonus 2025 legato all’ISEE

Destinato ad aiutare economicamente centinaia di famiglie italiane che si trovano in situazioni impossibili da gestire, che gravano pesantemente sulla schiena di tanti che non hanno modo di trovare una soluzione, per via della forte difficoltà in cui versa la loro situazione. Stiamo parlando del nuovo Bonus Over 80, assegno a maglie strette. Questo nuovo assegno può arrivare a coprire fino a 850 euro di spese.

Però con delle specifiche condizioni. È molto importante comprendere a pieno cosa viene chiesto e quali sono i presupposti per aver diritto di fare richiesta per questo specifico sostegno statale. I requisiti sono semplici e chiari, occorre non avere un ISEE che superi i 6 mila euro. Le condizioni di salute del ricevente poi devono versare in un gravissimo stato, come ad esempio coma o importante e debilitativi stato di demenza.

Circostanze che verranno poi confermate da un medico esterno quando necessario. Per poter beneficiare di questo supplemento statale, inoltre, sarà necessario essere beneficiari dell’indennità di accompagnamento (che arriva fino a 531 euro mensili) o avere diritto a far richiesta. E come ultimo presupposto necessario, già specificato nel nome, il primo requisito sarà l’aver compiuto gli 80 anni. Come avrete ormai ben chiaro, è un bonus molto complesso da ottenere ma che permetterà alle famiglie che ne avranno diritto di riuscire a permettere le cure necessarie h24 al parente che ne necessita.