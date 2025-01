Rischiavo tantissimo a lasciare la chiave nella serratura in questa posizione: col trucchetto dell’esperto ora dormo sonni tranquilli – traninews.it

Un esperto indica un trucchetto semplicissimo in grado di darci una grossa mano a prevenire intrusioni indesiderate nel nostro appartamento.

In cima alla lista delle paure più grandi degli italiani c’è quella del furto in casa. Lo dice poco meno della metà della popolazione (48%) e quasi un italiano su quattro (24,4%) ha subito un furto in casa. Lo ricorda la terza edizione dell’Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis-Verisure, realizzato con il contributo del Servizio analisi criminale del Ministero dell’Interno.

La preoccupazione per la sicurezza domestica si riflette in alcune abitudini della nostra quotidianità: il 9,3% degli italiani ha paura di stare a casa da solo durante la giornata e il 22,2% ha lo stesso timore nel corso della notte. Il 38,5% ha paura di uscire di casa lasciando incustodita l’abitazione. Del resto buio e casa vuota sono condizioni molto ricercate dai ladri, essendo ottime premesse per agire indisturbati.

Non stupisce allora che si moltiplichino i tentativi di rafforzare la sicurezza della propria casa (con serrature smart, porte blindate, persiane antieffrazione, impianti di videosorveglianza, ecc.). A volte però può fare la differenza anche un trucco semplicissimo, una precauzione quotidiana in grado di limitare i rischi: basta fare attenzione alla posizione della chiave nella serratura.

Trucchetto della chiave nella serratura: attenzione alla posizione

A mettere in guardia tutti i suoi follower è stato Brummie Lock Picker, esperto fabbro britannico di Birmingham che su TikTok non manca di pubblicare interessantissimi video pieni di trucchi e consigli per migliorare la sicurezza di casa. In un video pubblicato a inizio gennaio il fabbro-influencer ha spiegato come scoraggiare i ladri con il trucchetto della chiave nella serratura.

Si tratta in sostanza di lasciare la chiave nella serratura della porta d’ingresso durante la notte. Ma attenzione: non in una posizione qualsiasi. La chiave andrà girata leggermente, in modo da prevenire le effrazioni. La posizione obliqua della chiave è fondamentale, spiega l’esperto made in UK. Chi vuol forzare la serratura dovrà prima spingere la chiave verso l’esterno.

Il tentativo avrà successo se il potenziale ladro troverà la chiave in posizione verticale. In questo modo i lestofanti avranno facile gioco a spingerla con un’altra chiave o grimaldello e farla cadere dall’altra parte della porta prima di forzare la serratura. Con la chiave leggermente girata questo metodo però non funziona: il meccanismo interno rimane inaccessibile.

Naturalmente è evidente che il metodo della chiave in posizione obliqua nella serratura non è una soluzione infallibile, visto che i ladri moderni sono decisamente più abili (e per giunta sempre più “tecnologici”) e scafati della sgangherata banda di topi d’appartamento in stile “I soliti ignoti”. Attenzione a tenere sotto controllo anche altri punti d’accesso della casa (finestre, porte posteriori o porte che danno su terrazze o balconi).