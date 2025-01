Matrimonio reale in crisi: la scelta del principe Harry rovina il nuovo anno a Meghan

Aria di crisi imminente in casa Sussex: la scelta recente del principe Harry rovina il nuovo anno di Meghan Markle.

Dalla loro accogliente e lussuosa Villa Montecito in California, i duchi del Sussex continuano a vivere il sogno americano lontani dal Regno Unito. Nonostante l’apparente felicità di Harry e Meghan, lasciare la royal family inglese ha generato non poche problematiche.

Dalle questioni legali e finanziarie, fino alle polemiche pubbliche, i Sussex continuano fronteggiare le conseguenze del distacco da Buckingham Palace. Le ambizioni personali della coppia, tuttavia, non hanno trovato ostacoli nonostante il clima di tensione intorno a loro.

Insieme alla Invictus Games Foundation di Harry e il nuovo brand American Riviera Orchard di Meghan, i Sussex perseguono i loro obiettivi professionali instillando nuovi scandali e polemiche oltreoceano. Tra questi, la recente decisione del principe Harry potrebbe rivelarsi potenzialmente distruttiva per il suo futuro personale.

Harry e Meghan in crisi: la decisione del principe divide

L’allontanamento del principe Harry dalla royal family è motivo di discussione internazionale ancora oggi. Secondo gli esperti reali più vicini a Buckingham Palace, tuttavia, il duca di Sussex sarebbe ormai pronto ad un cambiamento radicale all’interno della sua vita privata. Dopo le polemiche introdotte dal suo libro autobiografico Spare e le molteplici accuse rivolte alla famiglia d’origine, Harry avrebbe deciso di tornare a Londra.

Nel corso degli ultimi anni, il principe Harry ha più volte fatto ritorno nella capitale inglese in occasione di eventi e momenti pubblici. Dal giubileo di platino della compianta regina Elisabetta II, al funerale della stessa fino ai recenti Invictus Games, il duca di Sussex ha tentato più volte un riavvicinamento alla famiglia d’origine anche senza il supporto della moglie Meghan Markle. I recenti viaggi in Nigeria e in Colombia della coppia, tuttavia, si inseriscono in uno scenario di graduale distacco tra i due.

Impegnati su due fronti opposti, Harry e Meghan starebbero programmando eventi e viaggi in solitaria per i prossimi mesi. Tra questi, spicca la volontà del principe Harry di tornare in patria, confermata anche dal biografo reale Andrew Lownie. Un ritorno di Harry nel Regno Unito, tuttavia, non sarebbe sostenuto da Meghan, la quale ha più volte dichiarato di non voler più avvicinarsi alla famiglia reale inglese. Le volontà del principe potrebbero rivelarsi potenzialmente distruttive per la coppia, ormai sempre più vicina ad un punto di non ritorno.