Hai appena venduto casa o devi traslocare? Con questi consigli la liberi subito e senza troppa fatica

Traslocare o vendere la propria casa può diventare difficile: questi step vi aiuteranno a liberare l’abitazione prima possibile.

Soffocati da cartone, nastri per l’imballaggio e indicibile disordine. Un’abitazione, in fase di trasloco, può trasformarsi ben presto in un girone infernale.

In realtà, tutto si può semplificare rispettando pochi e semplici step. La praticità, in questi casi, vi consente di ottimizzare i tempi.

Traslocare non è mai stato così semplice: step pratici

In questo modo il trasloco vi apparirà come un gioco da ragazzi, seguite questi pratici step:

Planning: essendo il trasloco un’attività lunga, che non può lasciare nulla al caso, per non farsi travolgere dalla frenesia e dalla frustrazione è opportuno stabilire un planning. Si tratta semplicemente di un piano d’azione che implica l’inventario, i giorni e le ore a disposizione, gli scatoloni necessari, gli accordi con i traslocatori e molto altro. Esempio: lunedì – svuotare la dispensa della cucina dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dopodiché imballaggio porcellane. Una volta stabilito il programma, non dovrete fare altro che rispettarlo e questo contribuirà a neutralizzare il rischio di dimenticarsi qualcosa lungo il percorso;