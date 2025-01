Assume veleno e sparisce nel nulla: episodio shock nella puntata del 23 gennaio di Un passo dal cielo

Arrivano le anticipazioni per la prossima puntata di Un passo dal cielo: ecco cosa succede nell’appuntamento del 23 gennaio.

In questo gennaio 2025 è tornata su Rai 1 Un passo dal cielo, fiction che appassiona il pubblico italiano da più di quattordici anni: era infatti il 2011 quando la serie debuttava con la sua prima stagione e, di anno in anno, il successo è aumentato a dismisura. Ad oggi, Un passo dal cielo è arrivato alla sua ottava stagione: i primi due episodi sono stati pubblicati in anteprima sulla piattaforma streaming RaiPlay il 7 gennaio 2025, mentre poi sono stati mandati in onda su Rai 1, nel consueto appuntamento del giovedì sera.

Nel cast di questa nuova stagione troviamo nuovamente Giusy Buscemi nei panni della protagonista, Manuela Nappi, affiancata da Enrico Ianniello, Marco Rossetti, Serena Iansiti, Gianmarco Pozzoli, Cecilia Bertozzi, Alvise Maraschalchi e Francesca Masini. Tra le new entry nel cast anche attori come Raz Degan, Alberto Malanchino e Alice Arcuri.

Una nuova stagione come al solito pronta a fare il pieno di ascolti su Rai 1. Ma cosa succederà nella serata prevista per il prossimo giovedì 23 gennaio? Ecco le anticipazioni per il prossimo episodio, “La bella addormentata”: ci sarà un evento scioccante dato che, dopo aver assunto il veleno, sparisce nel nulla.

Un passo dal cielo 8, le anticipazioni per l’appuntamento del 23 gennaio: evento scioccante

Stando alle anticipazioni riportate per il terzo appuntamento con Un passo dal cielo 8, mentre Manuela insiste con Nathan, ci sarà inizialmente un evento davvero scioccante che darà il via alle trame mostrate durante la prima serata di giovedì 23 gennaio: il pubblico avrà subito modo di assistere al colpo di scena.

Come riportato dalle anticipazioni, in una radura tra i boschi, giace infatti una ragazza, Marta Ferrara. Purtroppo un veleno l’ha fatta crollare in un sonno profondissimo. Indagando sull’accaduto, Vincenzo e Manuela scoprono che Marta viene da una famiglia che coltiva erbe medicinali, anche se questa volta, i segreti tramandati da generazioni sembra siano finiti in mani sbagliate.

Intanto, Manuela manda Nathan in confusione chiedendogli di cambiare abitudini, almeno per una sera. Quanto agli altri personaggi, grandi festeggiamenti per la famiglia Nappi, travolta da una visita inaspettata: l’evento manderà Huber su tutte le furie. Come andranno a finire le cose? Lo scopriremo nel prossimo appuntamento con la fiction, in onda su Rai 1.