Adelaide deve andar via: dopo la visita medica la sua vita è stravolta. Anticipazioni Il Paradiso 9

Il Paradiso delle Signore 9, arrivano anticipazioni sul futuro di Adelaide: la visita le stravolgerà i piani e sarà costretta ad allontanarsi, ecco cosa succede.

Altri episodi ricchi di emozioni attendono gli spettatori de Il Paradiso delle Signore, una delle serie più amate del piccolo schermo e diventato in questi ultimi anni, col passaggio dalla trasmissione in prima serata a quella in day time giorno dopo giorno, un vero e proprio fenomeno mediatico.

In queste ultime puntate in onda su Rai 1 abbiamo assistito a diversi avvenimenti per i personaggi della soap: novità per Anita, Elvira e Salvo e anche Rosa, anche se gli spettatori attendono ulteriori sviluppi sulle trame che riguardano i personaggi più amati, tra cui c’è sicuramente Adelaide di Sant’Erasmo.

Ecco cosa le succederà nelle puntate in arrivo su Rai 1 a fine mese, a quanto pare Adelaide sarà costretta ad andare via dopo una visita medica che le stravolgerà la vita: le anticipazioni per le nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore 9, le anticipazioni sul futuro di Adelaide

Stando a quanto trapelato dalle anticipazioni arrivate per le puntate che andranno in onda nella settimana dal 27 al 31 gennaio, Adelaide riceverà brutte notizie dal cardiochirurgo che l’ha visitata dopo il malore sospetto. Proprio i suoi problemi di salute l’hanno riavvicinata ad Umberto, facendo tra l’altro sentire escluso Marcello e interferendo quindi nella loro relazione.

Non è ben chiaro, nello specifico, cosa succede alla contessa, anche se lo specialista che l’ha visitata le consiglierà di andare a Londra per sottoporsi a degli accertamenti specifici. A questo punto, quindi, Adelaide dovrà fare per forza di cose un viaggio in Inghilterra: cosa succederà alla contessa? Il suo problema di salute si aggraverà? Come andrà il suo soggiorno a Londra?

Intanto, per quanto riguarda gli altri personaggi, Roberto si metterà a lavorare ad una nuova idea legata al Festival di Sanremo relativa al negozio e alla rivista. Landi coinvolgerà nell’iniziativa anche Agata, entusiasta di farne parte nonostante la Puglisi abbia precedentemente frainteso (come visto nelle puntate precedenti) gli atteggiamenti gentili nei suoi confronti. Non ci resta che attendere di vedere queste nuove puntate in onda, per saperne di più sul destino di Adelaide e su quello degli altri personaggi.