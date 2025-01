UPAS episodio sconcertante: cosa farà Damiano. Spoiler 27-31 gennaio

Upas, anticipazioni episodi in onda dal 27 al 31 gennaio 2025: Damiano si troverà coinvolto in uno spiacevole episodio che porterà gravi conseguenze.

La trama di Un posto al sole, nelle ultime puntate, ha visto Rossella molto provata per la situazione che sta vivendo in ospedale. Dopo aver parlato con la Direzione Sanitaria per denunciare il comportamento di Fusco, la situazione è del tutto precipitata. La sua collega Enrica si è tirata indietro, mentre il suo fidanzato ha avuto uno scontro molto aggressivo con il primario che ha portato a nuove importanti conseguenze.

Infatti Fusco ha approfittato ancora una volta del suo potere per aggredirla verbalmente. Rossella non riesce più a sopportare tali pressioni e i suoi genitori hanno notato il suo eccessivo dimagrimento. Renato, invece, vorrebbe che Niko lasciasse Valeria e tornasse con Manuela e ne ha parlato con Giulia. Quest’ultima lo ha invitato a non immischiarsi nella vita sentimentale di suo figlio e di accettare la relazione con la donna. Nelle prossime puntate ci sarà un evento inaspettato che porterà alla dura reazione di Damiano.

Anticipazioni 27-31 gennaio 2025 Upas: Damiano avrà una reazione assurda che lascerà la stessa Viola spiazzata

Nelle prossime puntate di Un posto al sole– che andranno in onda dal 27 al 31 gennaio 2025- Damiano, dopo l’aggressione ai danni di Viola, riuscirà a prendere i malviventi. La sua compagna, di ritorno da una visita guidata, verrà fermata da due uomini che, in modo violento, proveranno a rapinarla. Per fortuna riuscirà a salvarsi e non ci saranno gravi conseguenze, ma Viola resterà stordita e preoccupata dopo quanto successo.

Soltanto le parole di sua mamma riusciranno a rassicurarla. Damiano si metterà subito sulle tracce degli uomini che l’hanno aggredita e riuscirà a trovarli ed arrestarli. Ma il poliziotto, quando se li troverà davanti, avrà una reazione molto violenta e un passante riprenderà tutta la scena. Il video diventerà di dominio pubblico e gli causerà dei seri problemi. Le immagini scateneranno l’indignazione della gente e della stessa Viola. I suoi superiori decideranno, dopo aver visto il filmato, di sospenderlo momentaneamente dal servizio.

Damiano, però, resterà abbastanza deluso dal comportamento della sua compagna, che invece di stargli accanto si allontanerà. Niko e Manuela si ritroveranno alla consegna dei voti del primo quadrimestre di Jimmy. Nonostante questo incontro, però, il giovane Poggi continuerà a stare lontano da lei e a mantenere le distanze dal punto di vista sentimentale. La gemella Cirillo soffrirà per il suo comportamento, dato che prova nei suoi confronti ancora dei sentimenti, nonostante abbia provato a metterli da parte.