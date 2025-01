Tutto rimandato, la serie non andrà più in onda: decisione clamorosa dai vertici Mediaset

Da tempo si attendevano notizie sulla messa in onda della serie che la scorsa estate ha catturato l’interesse di tantissimi spettatori, purtroppo però per il momento nel palinsesto Mediaset non c’è spazio.

Da qualche anno a questa parte Mediaset ha puntato forte sui reality show da un lato e sulle serie tv turche dall’altro, tralasciando la messa in onda di nuove trasmissioni (sono rimaste solo quelle di lungo corso e riportate in vita con alterni successi vecchie glorie). Chiaramente si tratta di una decisione mirata, basata sull’analisi di numeri.

Le serie turche ad esempio ricevono sempre un’accoglienza calorosa da parte del pubblico Mediaset e ogni titolo che è stato fino adesso aggiunto al palinsesto della rete ha ottenuto consensi e seguito. Questo ha fatto sì che si creassero nicchie di appassionati di questa o di quell’altra serie e che ci siano dunque persone che attendono il prosieguo della messa in onda.

Chiaramente non si può scegliere di eccedere con l’offerta di una tipologia di prodotto, il rischio infatti è che si arrivi alla saturazione e che anche il filone di successo possa stancare il pubblico vanificando quelli che sono gli investimenti fatti. Allo scopo dunque di non bruciare un filone di successo, le serie turche vengono centellinate e distribuite nel corso dell’anno.

La decisione drastica di Mediaset sull’amatissima serie turca: per il momento non andrà in onda

La scorsa estate Mediaset ha mandato in onda le prime puntate della soap turca Segreti di Famiglia ottenendo un’accoglienza persino più calorosa di quanto si aspettasse. Il successo ottenuto dalla serie ha convinto Mediaset a proporla come appuntamento fisso del daytime e a sperimentare una messa in onda pomeridiana alle 14.10.

L’orario si è rivelato non particolarmente felice, i dati di auditel infatti sono scesi rispetto all’estate e sono stati inferiori a quelli di Endless Love (2.3 milioni di spettatori di media contro l’1,8 di Segreti di Famiglia). Non contenta dei risultati Mediaset ha quindi deciso di spostare Segreti di Famiglia la sera, proponendo una puntata lunga una volta a settimana.

L’esperimento è andato avanti fino a dicembre, poi approfittando della pausa natalizia la messa in onda è stata sospesa. I fan della serie si attendevano un ritorno ma Segreti di Famiglia è scomparsa dai radar e da Mediaset non è giunta alcuna comunicazione a riguardo. Secondo gli ultimi rumor Mediaset avrebbe deciso di stoppare la messa in onda del prodotto per non bruciarlo.

Se la voce fosse confermata per i fan arriva una pessima notizia, poiché Segreti di Famiglia non tornerebbe prima della prossima estate. Con ogni probabilità bisognerà attendere, dunque, ma potrebbe essere un bene perché se la mossa avrà successo quantomeno i fan potranno vedere la soap fino alla sua conclusione.