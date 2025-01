Non è la solita maionese: questa non “impazzisce” e risulterà cremosa e densa, perfetta su tutto – traninews.it

Invece della maionese, prepara questa salsa: è molto più semplice, non “impazzisce” e sta bene su tutto.

La maionese è una delle salse più conosciute e utilizzate per farcire hamburger, tramezzini, patatine fritte o la classica insalata russa. Per prepararla occorrono pochi ingredienti che di solito si hanno già in casa come tuorli d’uovo, succo di limone, olio di semi, aceto, sale e pepe.

La difficoltà in questa preparazione sta nel non farla “impazzire”: infatti capita spesso che gli ingredienti non leghino bene fra loro, sia troppo liquida o non si monti. Gli errori che si potrebbero commettere sono dietro l’angolo e si rischia, purtroppo, di dover buttare via tutto in men che non si dica.

Un altro problema della maionese classica sta nel fatto che si usano i tuorli crudi e ciò impedisce che possano mangiarla davvero tutti (bambini molto piccoli o donne in gravidanza). Per fortuna c’è un’alternativa davvero molto valida alla classica maionese, dal sapore incredibile e dalla consistenza altrettanto cremosa.

La ricetta della maionese cremosa e densa che non “impazzisce”

E se invece dei tuorli delle uova crudi, per preparare la maionese si usassero le uova sode? È proprio questo il segreto per una maionese cremosa e densa, perfetta per farcire di tutto, dalle patatine, agli hamburger, dai tramezzini al riso freddo.

Gli ingredienti sono i classici, pochissimi e facili da reperire (o che si hanno addirittura già in frigo).

Ingredienti per la maionese con le uova sode:

3 uova sode

80 ml di acqua

2 cucchiai di succo di limone

50 ml di olio evo

sale q.b.

Preparazione:

Preparare le uova sode, poi metterle nel frullatore. Aggiungere gli altri ingredienti quindi acqua, succo di limone, olio e sale. Frullare tutto per un minuto o fino ad ottenere una consistenza cremosa.

In pochi passaggi e con pochissimi ingredienti, ecco pronta una maionese dalla texture come l’originale e con un sapore incredibile, perfetta da mettere su tutto. Ovviamente questa maionese, come tutte quelle fatte in casa, va utilizzata il giorno stesso o al massimo il giorno successivo perché non si può conservare.

Dato che però è così semplice da realizzare, la si può preparare anche ogni volta se ne abbia bisogno, senza più acquistare quella del supermercato o senza cimentarsi nella preparazione della classica che il più delle volte impazzisce e si rischia di buttare via tutti gli ingredienti, con un grande spreco.