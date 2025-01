Sai qual è il miglior olio per friggere? La risposta non è quella che tutti pensano

La maggior parte di noi, quando cucina pietanze fritte, utilizza il classico olio di semi o, al massimo, l’olio di oliva e crede che siano questi i prodotti più indicati. Ma siamo davvero sicuri che sia così?

Alzino la mano tutti coloro che non amano le patatine fritte o una bella cotoletta panata e fritta con la crosticina croccante? Non posso vedere ma sono piuttosto sicura che non ci sono mani alzate. E la ragione è piuttosto intuibile: la friggitura è un tipo di cottura certamente un po’ pesante ma molto golosa.

La frittura, insomma, rende più goloso ogni cibo: fritti si riescono a far mangiare persino i broccoli e le carote ai bambini. Naturalmente mangiare ogni giorno alimenti fritti non è salutare: tuttavia, se si segue un’alimentazione sana e ben equilibrata, ogni 10 giorni circa una porzione di fritto si può tranquillamente consumare.

Ma la vera questione, il dubbio che tutti noi abbiamo è: qual è l’olio migliore per friggere in modo sano? Qui si aprono non una ma mille porte: infatti ognuno ha la propria opinione a riguardo. C’è chi sostiene che l’olio migliore sia quello di semi in quanto ha un sapore più delicato e c’è chi, invece, sostiene che l’olio extra vergine di oliva sia la scelta più salutare.

Chi avrà ragione? E se entrambe le fazioni sbagliassero? Secondo il parere degli esperti l’olio migliore per friggere deve restare stabile alle alte temperature altrimenti si sprigionano sostanze tossiche. Piccolo spoiler: la maggior parte di noi ha sempre usato il prodotto sbagliato!

Il miglior olio per friggere è questo: nessuno riesce a crederci

Tutti, almeno ogni tanto, consumiamo qualche alimento fritto. Ma ti sei mai chiesto quale sia il miglior olio per friggere? La risposta non è affatto scontata e, soprattutto, è molto diversa da quella che la maggior parte di noi pensa. Di seguito vediamo quale olio dovremmo usare per dei fritti non solo buoni ma anche sani.

Hai sempre usato l’olio di arachidi per friggere la cotoletta o le patatine fritte o i panzerotti o qualunque altra pietanza? E allora hai sempre sbagliato! Hai sempre usato l’olio extra vergine di oliva o quello di oliva? Mi dispiace ma hai sempre sbagliato anche tu! Nessuno di questi oli va bene per friggere.

L’olio extra vergine è un grasso buono ma ha un punto di fumo troppo basso. Questo significa che non rimane stabile quando raggiunge alte temperature e questo fa sì che vengano rilasciate sostanze dannose per la salute. Ecco perché l’olio extra vergine di oliva sarebbe meglio usarlo sempre solo a crudo sui piatti.

Anche i vari oli di semi che troviamo al supermercato hanno un punto di fumo basso e, per questo, non vanno bene per friggere come sono da evitare anche l’olio di soia e l’olio colza. Ma se dobbiamo evitare tutti questi oli, allora con cosa possiamo friggere i nostri cibi preferiti?

Secondo gli esperti il miglior olio in assoluto per friggere è l’olio di cocco! L’olio di cocco ha un’elevata stabilità termica. Vanno bene anche l’olio di avocado – ricco di grassi buoni Omega 3 – e il burro chiarificato. Questi grassi hanno un alto punto di fumo e, quindi, durante la frittura non verranno sprigionate sostanze tossiche.