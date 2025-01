Maison du Monde ribassa ancora i suoi prezzi: sconti fino al 60% su tantissimi prodotti

Chi ha intenzione di arredare e abbellire la propria casa dovrebbe correre da Maison du Monde dove ci sono sconti fino al 60% su tantissimi prodotti. Ecco alcune idee.

Ogni giorno tante persone si recano nei punti vendita di Maison du Monde per acquistare mobili, soluzioni e accessori per arredare con stile ogni stanza della propria casa. In questo periodo ci sono anche delle offerte molto convenienti e ulteriori ribassi. Infatti ci sono sconti fino al 60% su tantissimi prodotti.

Che siano articoli da tavola, complementi d’arredo, divani, sistemi di illuminazione, mobili, tappeti o tessili, chiunque potrà trovare ciò di cui ha bisogno a prezzi convenienti e con un’altissima qualità. Ecco alcuni esempi di prodotti da non farsi scappare.

Sconti fino al 60% sui prodotti Maison du Monde

Da Maison du Monde è possibile trovare complementi di arredo, mobili, accessori di qualità a prezzi convenienti. Ora ancora più convenienti perché ci sono gli sconti fino al 60% su tantissimi prodotti.

Per ogni ambiente della casa ci saranno offerte imperdibili. Ecco alcuni esempi:

Mobile da bagno sotto lavabo con armadietto a 2 ante e ripiano bianco Kleankin a 53,56 euro invece che 66,95 euro (scontato del 20%)

Set di 4 sedie per sala da pranzo in stile vintage a 129,99 euro invece che 205,38 euro (scontato del 35%)

Piantana in metallo dorato da 165 cm a 101,40 euro invece che 169 euro (scontata del 40%)

Divano letto angolare destro Kennedy con contenitore blu petrolio a 649 euro invece che 1199 euro (scontato del 45%)

Tavolo consolle marrone e nero in metallo e pannello truciolato a 60,90 euro invece che 65,90 euro (scontato del 5%)

Tappeto Amenzu in stile berbero in lana, cotone e bambù nero e bianco da 140×200 cm a 41,80 euro invece che 104,50 euro (scontato del 60%)

Cuscino a fantasia con stampa floreale rosa ibisco e blu-verde da 45×45 cm a 17,95 euro invece che 35,99 euro (scontato del 50%)

Tovaglia natalizia Zuria ocre in cotone da 155×350 cm a 32,99 euro invece che 105 euro (scontata del 65%)

Mobile Scarpiera Ángel a 4 ante colore rovere chiaro per 24 paia di scarpe a 119,99 euro invece che 256,48 euro (scontata del 50%)

Scrivania Homcom per computer con libreria color legno a 74,36 euro invece che 92,95 euro (scontata del 20%)

Questi sono solo alcuni dei tantissimi prodotti scontati fino al 60% in vendita da Maison du Monde ma ce ne sono tanti altri per decorare, abbellire e arredare con stile ed eleganza la propria casa a prezzi davvero vantaggiosi.