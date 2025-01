L’incredibile trasformazione dell’ex Uomini e Donne dopo il matrimonio – Video

Vi ricordate di leie? E’ stato un protagonista di Uomini e Donne, eccolo oggi dopo il matrimonio proprio con lei.

Il nuovo anno di Uomini e Donne si è aperto con grandissimi eventi, fortunatamente non soltanto negativi. Dopo le notizie trapelate dalle registrazioni, abbiamo assistito all’addio di Michele Longobardi fra tante polemiche, mentre al contrario Martina De Ioannon è arrivata alla sua scelta: alla fine, è uscita dal programma con Ciro Solimeno.

Grande delusione per Gianmarco Steri, che ha però avuto subito modo di rifarsi: è stato infatti scelto da Maria De Filippi come nuovo tronista e dunque avrà ora modo di fare il suo percorso, nella speranza di trovare l’amore. Diverse poi le dinamiche al trono over, con Gemma Galgani sempre fra le protagoniste.

Mentre l’attenzione del web è tutta rivolta verso le puntate in onda su Canale 5 e le anticipazioni, i fan non smettono nemmeno di seguire gli ex-protagonisti del programma: vi ricordate di lei? Oggi si è sposato con lui, ecco com’è dopo il matrimonio.

Il cambiamento dell’ex di Uomini e Donne dopo il matrimonio: ecco di chi si tratta

La prima volta che lo abbiamo visto era il 2016, quando si presenta in studio per corteggiare Ludovica Valli; alla fine non viene scelto, così come succede due anni dopo, quando questa volta si trova a corteggiare Sara Affi Fella. Eppure Lorenzo Riccardi fa sempre una buona impressione al pubblico e alla redazione, tanto da venir poi essere scelto come tronista nel 2019.

A quel punto sì che arriva l’amore: la sua scelta ricade su Claudia Dionigi, con cui continua a vivere una bellissima storia d’amore, culminata tra l’altro con il matrimonio a fine novembre. I due hanno una splendida bambina e pare si divertano anche tantissimo insieme, come dimostra un recente video trapelato sui social e girato proprio dall’ex-tronista:

Lorenzo scherza con la moglie sull’outfit scelto da Claudia per andare a dormire dai suoceri, un particolare siparietto tratto dalla vita quotidiana che dimostra tutto il feeling della coppia. Sono passati più di quattro anni da quando si sono conosciuti nello studio di Maria De Filippi, ma ancora riescono a divertirsi insieme come il primo giorno! In poco tempo il video è diventato virale sul web, con tanti che hanno commentato quanto visto con grande affetto e divertimento.