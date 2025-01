Ilary Blasi e il dubbio di Bastian: “Completamente ignaro”

Ilary Blasi e il retroscena sulla relazione con Bastian Muller: spunta il dubbio dell’imprenditore tedesco.

Continuano ad arrivare retroscena su Ilary Blasi: dopo l’arrivo in streaming di Ilary la conduttrice è più che mai sotto i riflettori, così come sotto i riflettori ci è finito il suo compagno Bastian Muller, presentato per la prima volta al grande pubblico proprio con la docuserie Netflix.

In questa seconda serie, la conduttrice ha avuto modo di mostrare altri lati della sua vita privata, spostando il focus sul periodo successivo alla fine del suo matrimonio con Totti (con cui esclude un ritorno di fiamma); tanti i protagonisti, da nonna Marcella all’amica Michelle Hunziker.

Tra divertimento ed emozioni, Ilary pare aver conquistato tutti quanti proprio come Unica; dalla serie, tra l’altro, stanno arrivando nuovi retroscena sul rapporto della conduttrice con l’imprenditore, mentre la Blasi continua a parlare in nuove interviste. Ecco cosa ha rivelato ospite del podcast BSMT, a quanto pare Bastian…

Ilary e la rivelazione su Bastian

Non soltanto la docuserie. In una nuova intervista col podcast BSMT, infatti, Ilary Blasi si è lasciata andare a nuove rivelazioni sull’inizio della sua storia d’amore con Bastian Muller. “Era completamente ignaro della situazione in cui si stava infilando. Come ho raccontato, ci siamo guardati, poi lui si è avvicinato e ci siamo scambiati i social e dopo su Instagram ha cominciato a farmi domande: cosa fai, perché hai tutti questi follower… Piano, piano ho snocciolato, ma piano, piano perché il pacchetto era bello ricco, sì…” ha raccontato la conduttrice.

L’imprenditore dunque non conosceva Ilary e non sapeva della sua popolarità in Italia; una situazione decisamente spiazzante per lui, che dato quanto successo anche con l’ex-marito della conduttrice, ha inizialmente avuto un dubbio. “Quando sono uscite le foto, poi, un pochino ha avuto dei dubbi sul fatto che lo stessi facendo per ripicca. Ha dubitato che non fossi sincera. Ci sta” il racconto di Ilary, che poi comunque è riuscita a “convincerlo” della sincerità dei suoi sentimenti.

“Sui giornali c’era un po’ la caccia al nuovo uomo, quindi lui ha pensato che lo potessi usare in qualche modo e lì per lì è rimasto un po’ così. Ovviamente per lui era tutto nuovo, sai, le foto, l’impatto mediatico. Non è uno che guarda televisione. A parte che fa tutt’altro. Ma poi in Germania, mi ha spiegato lui, non hanno dei miti o dei personaggi” ha aggiunto la Blasi, rivelando come Bastia sia completamente estraneo e disinteressato al gossip. Ad oggi, i due sono felicissimi e la loro relazione prosegue a gonfie vele.