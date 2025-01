Colpo di scena UPAS: chi torna a Palazzo Palladini

Uno spoiler ‘bomba’ per tutti gli appassionati di UPAS: un ritorno inaspettato a Palazzo Palladini.

Un Posto al Sole è tra le soap più longeve del panorama televisivo. Si intrecciano storie tra i diversi personaggi che ruotano intorno a Palazzo Palladini, talvolta amici, altre volte nemici e, persino, amanti. Il cast ha subìto ricambi nel corso di questi lunghi anni, tuttavia qualcuno ha lasciato il segno.

Per esempio Carmen e Andrea, interpretati rispettivamente da Serena Rossi e Davide Devenuto, oggi coppia nella vita. Invece altrettanti volti storici sono ancora presenti, simboli imperituri del programma, quali Viola (Ilenia Lazzarin) o Marina (Nina Soldano).

Tante vicende si sono susseguite e, a breve, il pubblico assisterà a un colpo di scena: difatti le anticipazioni per la settimana dal 20 al 24 gennaio vedranno tornare un amatissimo protagonista. Immensa gioia che apre a strade alternative differenti: ora cosa succederà? Perché si abbiano risposte, rimanere sintonizzati su Rai 3.

UPAS anticipazioni: sta tornando a casa, finalmente

Un Posto al Sole ha ripreso la sua consueta programmazione, dopo qualche piccola variazione durante le Festività. Negli ultimi recenti episodi, il litigio tra Nunzio e Fusco ha messo Rossella in una situazione di grave difficoltà. La partenza di Don Antoine suscita nell’animo di Rosa un tremendo senso di vuoto.

Ma per un addio, seppur a malincuore, c’è sempre un ritorno. In questo caso Luca De Santis farà rientro a Napoli, rendendo felici i fan da casa. Come si ricorderà, il personaggio interpretato da Luigi Di Fiore è stato costretto a trasferirsi nella città meneghina per breve tempo, causa controlli medici.

A riguardo, durante uno spoiler di pochi frame, si può cogliere una telefonata in cui il protagonista informa Giulia (Marina Tagliaferri) del suo ritorno. Dunque parrebbe aver concluso, al momento, il programma sperimentale dedicato alla cura dell’Alzheimer, aspettando i risultati a casa dai propri cari.

Tuttavia le prossime puntate si concentreranno anche su altri personaggi: per esempio Viola che resterà vittima di un’aggressione. Si salverà dalle grinfie dei loschi individui ma lo spavento sarà terribile. Uno shock aggiunto a quello subìto un paio di anni fa quando si ritrovò nel bel mezzo di uno scontro a fuoco.

Intanto lo stato emotivo di Rossella peggiorerà sempre di più. Sarà al centro dell’attenzione in ospedale e riceverà accuse infamanti. Bice spronerà Mariella a concedersi una possibilità con Mimmo mentre pessime notizie in arrivo per Marina e Roberto, vicini al fallimento (finanziario), dopo l’incidente di Burnett.