Qual è la pasta preferita dagli italiani? In realtà sono tre

Sapete qual è il tipo di pasta preferita dagli italiani? Se ne possono raccontare tante, ma facendo una media sono sempre tre quelle che sono più mangiate in giro per lo stivale.

Attenzione perché non è tutto scontato come pensate, anzi ci sono delle situazioni molto particolari che molti di voi non potranno nemmeno immaginare.

Chi di noi non ama un buon piatto di pasta, alla fine potete farla come volete prendendo quello che c’è in frigo e se azzeccate le combinazioni verrà comunque buona. C’è un detto a Roma che recita “la pasta è buona anche sbattuta al muro”. In che senso? Semplice, va bene in qualsiasi circostanza, importante è che sia pasta.

Oggi però vogliamo parlarvi delle tre tipologie, delle tre ricette, che più piacciono agli italiani. Se parliamo di formato spaghetti, penne rigate e rigatoni sono quelle più amate. Ma oggi vogliamo dirvi qualcosa in più, selezionarvi un modo di farla che sfugge a qualsiasi dimensione e che ci permette di mangiare davvero con gusto un piatto che si presenterà come irripetibile. Andiamo a vedere perché, sicuramente molti di voi rimarranno stupiti proprio per questo.

La pasta preferita dagli italiani

Sono tre i piatti di pasta preferiti dagli italiani. Qualcosa che ha sicuramente conquistato il paese grazie alla sua applicazione a diversi contesti e che riesce a conquistare il pubblico grazie alla freschezza degli ingredienti che sono marchio di fabbrica per l’Italia.

Partiamo dalla pasta col pesto, si tratta di un piatto genovese che da quelle parti dicono si può mangiare solo lì nella vera ricetta. In effetti l’aria di Genova, il clima permette a Brà di far crescere un basilico specialmente aromatico che è difficile da trovare da altre parti. È buonissimo con un abbinamento tra pinoli, basilico, parmigiano e aglio.

Poi c’è Roma con le due sue ricette tradizionali. La prima è la carbonara, rigorosamente con il guanciale e non con la pancetta e soprattutto senza panna. Viene messo l’uovo crudo in una cremina con acqua di cottura, pepe e formaggio appunto oltre alla pancetta.

Poi c’è un’appropriazione indebita e cioè quella dell’amatriciana che come si capisce dal nome viene da Amatrice anche se in molti lo considerano un piatto romano. Alla fine non è troppo differente dalla carbonara, ma prevede al posto dell’uovo il sugo per un piatto diverso e che piace a molti e che molti amano arricchire col peperoncino.