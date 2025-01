Perché i Simpson sono gialli e hanno quattro dita sulle mani? La spiegazione è curiosa

Tutti amiamo i Simpson, ma vi siete mai chiesti come mai si scelse di farli gialli e perché hanno quattro dita e non cinque alle mani.

Sono diverse le curiosità che riguardano la famiglia più famosa della televisione formata da Bart, Maggie, Marge, Lisa e ovviamente il mitico Homer.

Matt Groening, l’ideatore della serie, decise di scegliere la pelle gialla per questi simpatici personaggi. Lo racconta lo sceneggiatore della serie, Matt Selman, che specifica: “L’idea è stata di Matt. Voleva che una volta accesa la tv il pubblico pensasse che il colore giallo fosse legato a un problema tecnico. Si sarebbero domandati il perché della pelle gialla e avrebbero provato a risintonizzare la tv. Era un tentativo innovativo per far cadere in inganno i telespettatori. Una cosa che facciamo spesso nel mondo dello spettacolo”.

Una scelta molto particolare con Groening che ha smentito questa versione dei fatti specificando che la scelta del pigmento giallo sia da attribuirsi a Gyorgy Peluce, che animò lo show nelle prime stagioni. Fu una scelta davvero singolare che però ebbe l’effetto rendendo la serie riconoscibile anche attraverso ai colori. Ora andiamo a scoprire qualcosa in più invece sulle dita delle mani.

Quattro dita, perché? Curiosità sui Simpson

Per quanto riguarda le dita dei personaggi dei Simpson, che sono quattro invece delle reali cinque, si spiega tutto specificando che il motivo è legato all’eliminazione di un dito rendendo più facile l’operazione durante il disegno.

Un fattore che non solo rendeva più facile tutto ai disegnatori, ma faceva risparmiare anche moltissimo tempo e soldi. Considerate quante sono le puntate dei Simpson uscite a oggi, quasi 800 per dovere di cronaca, e pensate quante dita sono state risparmiate. Un modus operandi che si utilizza spesso nei cartoni animati occidentali e che non trova però un confronto identico in quelli orientali dove si punta più alla perfezione dei tratti somatici.

Una curiosità che in molti si sono chiesti, ma con un po’ di superficialità non rendendosi conto che la stragrande maggioranza dei cartoni animati conta la stessa cosa. Una particolarità in questo senso che non c’entra nulla col mondo dei Simpson ma che, come già detto, è prettamente un’operazione sia pratica che economica. E voi la sapevate questa cosa? Sicuramente si tratta di un particolare simpatico e interessante che molti di voi non conoscevano e che si chiedevano da numeroso tempo.