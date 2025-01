Che fine hanno fatto gli album di figurine? Nascita e declino di un mito

Vi siete mai chiesti che fine abbiano fatto gli album a figurine? Un tempo se ne realizzavano su qualsiasi argomento, e non solo quelli dei calciatori, oggi però sono diventati molto più rari.

Oggi entriamo nella storia di un vero e proprio mito che ha fatto la storia del nostro paese e anche perché no degli altri.

In Italia le prime figurine autoadesive sono legate all’uscita della raccolta Calciatori Panini del 1962/63. Se invece si intendono le figurine come semplice immagini da collezionare dobbiamo tornare indietro addirittura al Seicento quando alla corte del re di Francia Luigi XIV, noto come il Re Sole, lui stesso da babini collezionava immagini di regine e momenti di corte stampate in Italia da Stefano della Bella tipografo fiorentino.

Nel tempo le evoluzioni hanno portato a tantissimi stravolgimenti con gli anni ottanta/novanta considerati quelli del “prime” (come si dice oggi) per gli album. Il successo maggiore è legato ovviamente a quello dei calciatori Panini che di fatto diventava un annuario per gli appassionati. Ma non solo perché ne uscivano per qualsiasi serie tv o cartone animato in voga: da Beverly Hills 90210 a Il Re Leone fino ai Simpson e tanto altro ancora. Ma anche figurine educative come quelle con gli animali, con il mare, con le città e tanto altro.

Cosa è successo oggi alle figurine?

Come prevedibile, l’avvento e lo sviluppo di internet hanno messo al tappeto anche questa splendida invenzione e tradizione. Oggi gli album di figurine praticamente non esistono più anche perché le edicole stanno sempre più diventando dei negozi di giocattoli più che dei mezzi per trasmettere informazioni.

L’unico mito che resiste è legato proprio ai Calciatori Panini che cercano di rinnovarsi uscendo anno dopo anno con formati differenti per trovare ancora l’attenzione dei più piccoli che sono decisamente meno attaccati al calcio rispetto a quello che accadeva in passato.

E non solo perché ne stanno uscendo anche se le vendite si sono comunque ridimensionate. Tra i tanti pensiamo a quello dei Me Contro Te, amatissimi youtuber che fanno intrattenimento per i più piccoli, Oceania 2, Barbie Party time e tanti altri.

Inoltre le carte ora vengono vendute per fare dei giochi tra amici più che per collezionarle con un modo di fare molto diverso lanciato attorno al 2000 dall’esplosione di quelle dei Pokemon. Una rivoluzione davvero importante che ha cambiato tutto nel corso del tempo. Cosa accadrà? Vedremo.