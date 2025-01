Che cos’è la tahina? Ecco perché dovresti averla sempre in casa

La tahina è un alimento che non tutti conoscono, ma che è importante avere in casa per le sue proprietà nutritive e le qualità innegabili.

Oggi esploriamo un nuovo confine dell’alimentazione di fronte a qualcosa di differente rispetto a cosa mangiamo oggi.

Di base si tratta di un alimento derivato dai semi di sesamo bianco che è molto diffuso in Oriente e nord Africa soprattutto tra Cipro, Grecia e Turchia. È noto anche come burro di sesamo o crema di sesamo. Con i semi che vengono tostati con delicatezza per evitare che possano avere un sapore poi successivamente aspro.

Il sapore è simile a quello delle noci con l’aroma che si muove verso le arachidi con una differenza molto interessante. I valori nutrizionali ci dicono che ogni 100 grami ci sia un prospetto di 590 kcal con 18 g di proteine. Si tratta comunque un prodotto nutriente anche se non bisogna esagerare perché ha un apporto calorico davvero molto importante sotto ogni punto di vista.

Andiamo dunque a vedere come si può utilizzare all’interno delle varie ricette che sono protagoniste in cucina e che potrebbero diventare una trovata differente per le vostre preparazioni. Oggi vi diamo dunque una soluzione in più per la vostra cucina.

Tahina, ecco come utilizzarla in cucina

Abbiamo parlato della tahina con franco entusiasmo, perché si tratta di un preparato davvero incredibile per le sue funzioni nutrienti. Riuscendo a creare delle preparazioni molto semplici e gestite in maniera intelligente.

La sua consistenza a patè lo porta a essere un condimento preposto per numerose ricette come falafel. Viene utilizzato anche come un usuale accompagnamento per pomodori e cetrioli affettati. Inoltre può essere mescolato all’hummus di ceci per dargli un taglio speziato differente dal solito.

Viene utilizzato in oriente anche per condire alcuni tipi di carne, ma anche nei dolci come per esempio la halva che viene preparata con l’aggiunta di mandorle e pistacchi. Insomma potremo avere i suoi benefici con apporto di Vitamine E e B, sali minerali come calcio, silicio, fosforo, ferro, zinco e magnesio anche se va considerato il peso legato all’apporto calorico.

Nonostante questo la presenza di sesamina e sesamolina permette di regalarle un ruolo nell’abbassare il colesterolo e tutela anche quello che è il corretto funzionamento del fegato. Insomma una mano santa se si cerca un cibo nutriente e in grado di darci i giusti apporti nutritivi.