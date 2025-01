Carbonara sbagliata, la ricetta farà arrabbiare i romani, ma è buonissima

La carbonara è un piatto sacro per i romani e non solo, la carbonara sbagliata fa arrabbiare tanti ma è davvero buonissima. L’avete mai provata?

A Roma potrebbero davvero prenderla a male, ma di fatto ci troveremo di fronte a una preparazione di ottimo livello e dal sapore inconfondibile.

Come si fa la carbonara? Spaghetti, uova crude, no panna, pepe e rigorosamente guanciale. Se utilizzate la pancetta a Roma potreste anche essere accompagnati fuori dal Grande Raccordo Anulare. E se qualcuno vede questa ricetta come una sorta di divinità da rispettare sui social sono spesso presenti meme che ne parlano e fanno sorridere.

Oggi non vogliamo offendere nessuno e per questo specifichiamo che si tratta di un altro piatto che usa il nome e la notorietà della carbonara ma che con questa di fatto non c’entra nulla. Quindi non arrabbiatevi, non fatevi condizionare e assaggiatela anche voi perché è davvero buona e gustosa. Un piatto che vi permetterà di fare bella figura con i vostri amici e che sarà una dichiarazione d’intenti fin dal titolo, voi l’avete detto che è sbagliata e fatelo notare a chi farà le solite polemiche.

Carbonara sbagliata, ecco come prepararla se siete quattro a cena

La carbonara sbagliata è un piatto che, come abbiamo capito, non va messa a paragone assolutamente con la classica. Si tratta di un piatto diverso e con le sue regole, anche se è inevitabile che molte cose siano simili, altrimenti non si sarebbe poi chiamata così. Partiamo dagli ingredienti per poi passare al procedimento.

Ingredienti per 4 persone

350 g di spaghetti

180 g di pancetta arrotolata

6 uova

Parmigiano grattugiato q.b.

Pepe nero q.b.

Olio d’oliva q.b.

Sale fino q.b.

Olive q.b.

Procedimento